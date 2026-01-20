В этом году на конкурс было представлено 120 проектов инициативных граждан со всех уголков нашего региона.

Гражданские инициативы 2026 года, как и ранее, посвящены в основном благоустройству, сохранению исторической памяти, патриотических и духовно-нравственных ценностей, повышению туристической привлекательности объектов и локаций, популяризации здорового образа жизни, безопасности. Организатором конкурса выступает Гомельская областная ассоциация местных Советов депутатов.

Как отметила председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько, институт гражданских инициатив уверенно развивается, если в прошлом году было подано 55 заявок (отобраны 19 проектов), то в этом подали более 120. Важно, что много заявок поступило из сельских населенных пунктов. Это говорит об особой заинтересованности и мотивированности сельчан, готовых вкладывать собственные средства в оптимизацию среды проживания. И при весомой поддержке государства благоустраивать малую родину, делать ее лучше, краше, современнее.

Комиссия уделила особое внимание идеям, связанным с самыми актуальными и волнующими общество темами. Это, например, площадки для выгула домашних животных, зеленые маршруты с инфраструктурой для семейного отдыха, создание муралов и благоустройство памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Каждому предложению была дана объективная и компетентная оценка. К слову, практика прошлых лет показала, что ряд проектов, не прошедших отбор, все же были реализованы силами самих жителей населенных пунктов.

Победителями конкурсного отбора в 2026 году стали авторы 33 проектов. Традиционно представлены практически все районы области. Все эти идеи будут реализованы в установленные сроки.

Список победителей:

«Проживаю и горжусь “Хутор” и “Южный”» (Гомель, Новобелицкий район);

Цифровой мемориал (медиа-тоннель памяти), «Живая память: сквозь поколения» (Гомель, Новобелицкий район);

Пушистый друг (Гомель, Советский район);

Площадка для выгула и дрессировки домашних животных в микрорайоне «Новая жизнь» (Гомель, Железнодорожный район);

Зеленый маршрут «Волотова» (Гомель, Центральный район);

«Променад по владениям князей Паскевичей» (Гомель, Центральный район);

Актыўная зона “УДАЧНЫ ПРЫПЫНАК” (Буда-Кошелевский район);

Маложин помнит своих Героев! (Брагинский район, аг. Маложин);

Библиобочка (Ветка);

Родник у моста – история, которую несет вода (Ветковский район, аг. Новоселки);

ЭХО ВОЙНЫ. СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ (Гомельский район, аг. Урицкое);

Эхо веков, дыхание природы: проект благоустройства и возрождения озера в д. Грабовка (Гомельский район, д. Грабовка);

Театральная студия для пожилых граждан и людей с инвалидностью «Играть могут все» (Добрушский район);

Интерактивная комната «Путешествие по наРодным традициям» (Добруш);

Душа болит – здесь был наш дом (Ельский район);

Фольк-сустрэчы «Жывая спадчына» (Житковичи);

«Мастерская сказок и легенд Жлобиншчыны» (Жлобинский район, аг. Лукский);

«Историко-туристический объект “Дорогами сожженных деревень”» (Калинковичский район, д. Лозки);

Интерактивный фолк-музей «Льняная карусель» (г.п. Корма);

«Уютный дворик, территория комфорта» (г.п. Корма);

Эко-кампус (пространство) на базе МГПУ имени И.П.Шамякина (Мозырь);

Экспозиция «Королева оркестра – скрипка!» (Мозырь);

Серебряные Мосты: сохранение и передача фольклорного наследия (Мозырь);

Пой душа – цвети село (Наровлянский район);

Книга памяти об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах, проживших на территории Глыбовского сельсовета, и ушедших из жизни в мирное время (Речицкий район, аг. Глыбов);

Клуб «Живое тепло» (Речицкий район, д. Озерщина);

Купалье в Паричах (Светлогорский район, г.п. Паричи);

«Историко-туристический объект “Память огненных лет”» (Октябрьский район, аг. Рассвет);

Аллея спортивной Славы (Рогачев);

Детский островок «Теплые ладошки» (Петриковский район, г.п. Копаткевичи);

«Зона семейного отдыха “Родной уголок”» (Хойникский район, аг. Велетин);

Мемориал «Эхо Чернобыля» (Хойникский район, аг. Стреличиво);

«Малый Полесский маршрут» (Чечерский район, агрогородок Полесье).

