В Беларуси 9 января ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладание облачной погоды. Временами ожидается снег, на большей части территории пройдет сильный снег, ночью по юго-востоку — очень сильный снег. Во многих районах ожидается метель, на дорогах — снежные заносы. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, во многих районах 15-20 м/с, ночью местами до 24 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов по юго-востоку до минус 16 градусов по северу. Днем будет 8-14 градусов мороза, по юго-востоку — от минус 4 до минус 7 градусов.