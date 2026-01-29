На базе средней школы №1 райцентра состоялся финал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь». Это стало ярким событием, собравшим в зале тех, кто каждый день дарит детям знания и вдохновение.

На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Артем Гришай, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, председатель районной профсоюзной организации работников образования и науки Елена Парфененко, председатель районной организации «Белая Русь» Татьяна Чечко, председатель РО РОО «Белорусский союз женщин» Анна Матузко, председатель районной организации Красного Креста Тамара Кравцова.

Открывая мероприятие, Людмила Адамовна обратилась к участникам конкурса: «Учитель – это не просто человек, который передает знания. Это наставник, который помогает ребенку не только усвоить формулы, правила и даты, но и понять самого себя, поверить в себя, найти свой путь. Именно от вас, от вашего мастерства, терпения и душевной теплоты во многом зависит, какими вырастут наши дети – будут ли они любознательными, добрыми, ответственными гражданами своей страны.

Желаю вам уверенности, блеска в глазах, легкого волнения только на старте и, конечно, удачи. Пусть победит сильнейший, но помните: в этом зале нет проигравших. Ваш ежедневный труд, преданность профессии и любовь к детям – это уже настоящая победа, которая остается с вами навсегда».

На сцену вышли восемь финалистов, которые успешно прошли через все этапы конкурса: описание опыта работы, открытые уроки, мастер-классы, тестирование, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Среди них – учитель биологии Широковской школы Алина Кириленко, учитель белорусского языка и литературы Коммунаровской школы Ольга Шутова, учитель биологии Бушевской школы Ангелина Кабаева, учитель истории Уваровичской школы Станислав Немцев, учитель английского языка Гусевицкой школы Анастасия Гришанова, учитель физической культуры и здоровья гимназии г. Буда-Кошелево Ильяс Ацаев, учитель физики Узовской школы Екатерина Семченко и учитель биологии средней школы №1 г. Буда-Кошелево Виктория Гурская.

Кульминацией конкурса стало представление системы педагогической деятельности, где каждый участник показал свои методики, эрудицию и способность к импровизации. Пока профессиональное жюри во главе с Надеждой Романовой и Еленой Парфененко подводили итоги, зрителей радовали творческими номерами.

По результатам конкурса в номинации «Молодой учитель» призерами стали Алина Кириленко, Ольга Шутова и Ангелина Кабаева, победителем признан Станислав Немцев.

В номинации «Иностранный язык» победу одержала Анастасия Гришанова, в номинации «Физическая культура и здоровье» – Ильяс Ацаев, «Физика, астрономия, математика, информатика» – Екатерина Семченко, «Химия, биология» – Виктория Гурская.

Победителям предстоит достойно представить Буда-Кошелевский район на областном этапе конкурса.

Поздравления и ценные подарки победителям и участникам конкурса были вручены от партии «Белая Русь», Белорусского союз женщин, Красного Креста и профсоюза работников образования и науки.

Примечательно, что педагоги района приняли для себя ответственное решение вступить в ряды районного отделения партии «Белая Русь». В рамках мероприятия в торжественной обстановке им были вручены партийные билеты.

Елизавета Малая

Фото автора