25 января в 00.14 спасателям поступило сообщение, что в д. Недойка горит жилой дом.

Работники МЧС оперативно выехали на место ЧС. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли дома.

На полу в жилой комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего хозяина дома.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате уничтожено имущество в доме, повреждены потолочное перекрытие и стены.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:

не курите в постели и в других местах для сна;

не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;

не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами и горючими жидкостями;

никогда не курите в состоянии алкогольного опьянения;

соблюдение этих простых правил может спасти жизнь и предотвратить трагедии;

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112!

Буда-Кошелевский РОЧС