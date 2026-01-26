25 января в 00.14 спасателям поступило сообщение, что в д. Недойка горит жилой дом.
Работники МЧС оперативно выехали на место ЧС. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли дома.
На полу в жилой комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего хозяина дома.
Спасатели ликвидировали пожар. В результате уничтожено имущество в доме, повреждены потолочное перекрытие и стены.
Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:
- не курите в постели и в других местах для сна;
- не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;
- не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами и горючими жидкостями;
- никогда не курите в состоянии алкогольного опьянения;
- соблюдение этих простых правил может спасти жизнь и предотвратить трагедии;
В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112!
Буда-Кошелевский РОЧС