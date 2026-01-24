Десятилетиями самый крупный остров планеты оставался вне информационно-политического поля. Его жители спокойно работали, растили детей. Однако в последние месяцы Гренландия не сходит с первых полос ведущих мировых изданий. Причина – интерес к этой территории со стороны американского президента Дональда Трампа, который вдруг решил, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов. Трамп поясняет это нежеланием видеть у берегов Гренландии российские и китайские корабли, якобы они угрожают безопасности его государства.

На самом деле интересы США выходят далеко за пределы темы безопасности. На острове сосредоточены крупнейшие залежи нефти. Он входит в десятку стран по запасам редкоземельных металлов, без которых электроника, энергетика и другие отрасли не могут существовать. Также в его недрах находятся уран, золото и медь, так необходимые оборонному сектору и высоким технологиям. Поэтому стремление Трампа завладеть островом настолько велико, что он даже пообещал денежное вознаграждение каждому его жителю, чтобы они не выступали против вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов.

Между тем инициатива американского лидера не находит поддержки у большинства островитян. Они регулярно проводят марши неприсоединения. «Руки прочь от Гренландии», «Янки, уходите домой», «Гренландия не продается» – плакаты с такими надписями пестрят на митингах, которые проходят как на острове, так и в Дании. Активисты возмущаются решением Дональда Трампа повысить пошлины против европейских стран, чьи военные присутствуют в Гренландии. Датское правительство слышит протестующих, однако вступать в открытую конфронтацию со Штатами не спешит.

Мягким захватом Гренландии Трамп пытается утвердить США как арктическую сверхдержаву. «Без получения полного, в том числе юридического, контроля над Гренландией невозможно обеспечить для США данный статус. А без него едва ли можно говорить о конкурентоспособности Соединенных Штатов, в том числе как энергетической сверхдержавы, после 2030 года, – считает политолог Дмитрий Евстафьев. – Отметим и другую важную деталь. Говоря о Гренландии, Трамп прямо акцентирует внимание на неспособности НАТО защитить остров от внешних угроз, пусть даже откровенно фейковых (перспектива захвата со стороны России и Китая). Главный посыл американского лидера – забирать плохо защищенные активы.

На недавнем Всемирном экономическом форуме президент США встречался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Известно, что на данный момент стороны договорились о размещении на острове американской системы ПРО «Золотой купол» и проведении дополнительной работы по сырьевым материалам. Это может стать первой ласточкой по присоединению Гренландии к Соединенным Штатам. И мнение местного населения, как обычно, не учитывается.

Евгений КОНОВАЛОВ