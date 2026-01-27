Александр Лукашенко подчеркнул, что добавленная стоимость белорусско-китайского сотрудничества бесспорна и очевидна для обеих сторон. «Китай сегодня не просто наш основной партнер. Китай является основным партнером для всех стран, которые наметили для себя развитие», — уверен белорусский лидер.

«В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все — от россиян, американцев до стран Африки», — заявил глава государства.

«Для нас Китай — надежнейший союзник по всем вопросам», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко при этом отметил специфику китайского подхода к развитию сотрудничества. «Китай никуда не торопится. Это традиционно. Мы к этому привыкли. Многому у китайцев сегодня учимся — древнейшая нация. Советую, кто не знаком, ознакомиться с историей КНР», — сказал он.