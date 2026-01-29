Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 января принял с докладами председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, а также гендиректора агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова. Их кандидатуры ранее предлагались для кадровых назначений, но соответствующие предложения глава государства не поддержал, передает корреспондент БЕЛТА.


«Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня Президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров Президентом эти предложения были отклонены. С их согласия все остаются на своих местах и должностях. С каждым из докладчиков Президент, как и анонсировал, провел мужской разговор. Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями по нынешнему месту работы», — заявила журналистам пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Принимая с докладом Владимира Кухарева по ситуации в Минске, Александр Лукашенко коснулся потенциального кадрового вопроса: «Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески. Еще раз подчеркиваю: где бы вы ни работали, вы знаете, что работы всегда хватает. Тем более в вашем возрасте еще надо и надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что вы немало готовы сделать и сделаете. Поэтому так, по-мужски, мы должны поговорить на эту тему. Откровенно. Не глядя на какие-то пожелания и предложения кого бы то ни было».
«Тем более что те, которые также делали заключение не то по вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с вами буду говорить откровенно. Потому что должность эта непростая. Это, еще раз подчеркиваю, столица. Поэтому они должны знать, что у нас состоится откровенный разговор. Еще раз подчеркиваю: этот разговор — вторая часть — не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска», — подчеркнул белорусский лидер.

Кадровая тематика звучала и в протокольной части разговора с руководителем агрокомбината «Дзержинский»: «Как с Кухаревым, мне докладывают, что Лукьянов хочет работать в правительстве. Я говорю: «Хорошо, я должен с ним поговорить, как с Кухаревым, — по-мужски. Если он хочет, мы препятствовать не можем (потому что ты это заслужил). Если не хочет, то мы настаивать могли бы только тогда, если бы он не тянул эту структуру. А будет нечестно и несправедливо, если я назначу человека против его желания». Он, конечно, «солдат», как Кухарев: «Я — куда Президент скажет». Так и ты. Но я не хочу так действовать, потому что у вас еще есть потенциал и вы можете дать пользу на конкретном производстве. Это хорошо, когда душа лежит у человека к его работе».