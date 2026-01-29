«Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня Президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров Президентом эти предложения были отклонены. С их согласия все остаются на своих местах и должностях. С каждым из докладчиков Президент, как и анонсировал, провел мужской разговор. Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями по нынешнему месту работы», — заявила журналистам пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Принимая с докладом Владимира Кухарева по ситуации в Минске, Александр Лукашенко коснулся потенциального кадрового вопроса: «Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески. Еще раз подчеркиваю: где бы вы ни работали, вы знаете, что работы всегда хватает. Тем более в вашем возрасте еще надо и надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что вы немало готовы сделать и сделаете. Поэтому так, по-мужски, мы должны поговорить на эту тему. Откровенно. Не глядя на какие-то пожелания и предложения кого бы то ни было».

«Тем более что те, которые также делали заключение не то по вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с вами буду говорить откровенно. Потому что должность эта непростая. Это, еще раз подчеркиваю, столица. Поэтому они должны знать, что у нас состоится откровенный разговор. Еще раз подчеркиваю: этот разговор — вторая часть — не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска», — подчеркнул белорусский лидер.

Кадровая тематика звучала и в протокольной части разговора с руководителем агрокомбината «Дзержинский»: «Как с Кухаревым, мне докладывают, что Лукьянов хочет работать в правительстве. Я говорю: «Хорошо, я должен с ним поговорить, как с Кухаревым, — по-мужски. Если он хочет, мы препятствовать не можем (потому что ты это заслужил). Если не хочет, то мы настаивать могли бы только тогда, если бы он не тянул эту структуру. А будет нечестно и несправедливо, если я назначу человека против его желания». Он, конечно, «солдат», как Кухарев: «Я — куда Президент скажет». Так и ты. Но я не хочу так действовать, потому что у вас еще есть потенциал и вы можете дать пользу на конкретном производстве. Это хорошо, когда душа лежит у человека к его работе».