Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником — Днем спасателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые вступают в борьбу со стихиями и любыми чрезвычайными ситуациями, проявляя самопожертвование и решительность. Ваша смелость и готовность прийти на помощь заслужили глубочайшее уважение и признание в обществе, — говорится в поздравлении. — Ежедневно рискуя собой, сохраняя жизнь и здоровье людей, а также имущество, белорусские спасатели являются истинным примером служения Отечеству. В экстремальных условиях вы действуете профессионально и уверенно, проявляя отвагу и честь».

Слова искренней благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, благодаря которым заложен фундамент нынешних успехов ведомства. «Особая признательность за обучение населения правилам поведения и безопасности, воспитание новых поколений спасателей и патриотов», — отметил глава государства.

Он поблагодарил всех за стойкость, терпение, преданность делу и желание помогать каждому, кто оказался в беде. «Пусть ваши усилия будут оценены по достоинству, а ежедневный кропотливый труд приносит новые успехи и возможности для развития. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким», — пожелал Александр Лукашенко.