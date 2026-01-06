Председатель Всебелорусского народного собрания, Президент Беларуси Александр Лукашенко привел к присяге судей Конституционного и Верховного судов, передает корреспондент БЕЛТА.

Приведен к присяге председатель Верховного Суда Андрей Швед, который был избран на эту должность в декабре 2025 года на заседании Всебелорусского народного собрания. «Вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи», — говорится в тексте присяги.

Избранный на пост Избранный на пост председателя Конституционного Суда Сергей Сивец также принес присягу, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.

Аналогичную присягу принесли избранные судьи Конституционного Суда Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик и Елена Семашко.

После принесения присяги Александр Лукашенко вручил судьям удостоверения и подарочные экземпляры Конституции Беларуси.