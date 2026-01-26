Проверка готовности в Вооруженных Силах будет проходить до весны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, передает корреспондент БЕЛТА. Президент напомнил, что в настоящее время проводит проверку Вооруженных Сил. «Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны», — сказал он.

В этой связи глава государства обратил внимание, что в настоящее время просто сходят с ума от беспилотных летательных аппаратов. «Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют», — заметил Александр Лукашенко.