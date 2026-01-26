Проверка готовности в Вооруженных Силах будет проходить до весны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент напомнил, что в настоящее время проводит проверку Вооруженных Сил. «Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны», — сказал он.
В этой связи глава государства обратил внимание, что в настоящее время просто сходят с ума от беспилотных летательных аппаратов. «Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют», — заметил Александр Лукашенко.
Тем не менее белорусский лидер задается следующим вопросом: слишком ли помогут Беларуси беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия? «Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой. В степи, пустыне все как на ладони: «птичку» (речь про БПЛА. — Прим. БЕЛТА) запустил, цель нашли — атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Опять, это мои рассуждения», — подчеркнул он.
Как сообщалось БЕЛТА, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась еще 16 января. Александр Лукашенко держит на личном контроле ее ход. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки — увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.
