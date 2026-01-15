Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение трех новых председателей исполкомов и заместителя председателя Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Клишо согласован на пост заместителя председателя Могилевского облисполкома. Он будет курировать вопросы строительства и ЖКХ. До настоящего времени он работал в должности председателя комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома.

Наталья Осмоловская будет работать председателем Костюковичского райисполкома. Прежде она была заместителем председателя Кричевского райисполкома, курируя вопросы экономики.

На пост председателя Славгородского райисполкома согласован Максим Потапенко. В настоящее время он является председателем Горецкого районного Совета депутатов.