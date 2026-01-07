Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Поздравление Президента православным христианам с Рождеством Христовым
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Примите теплые поздравления с Рождеством Христовым.
Этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.
Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия.
Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений.
Светлого Рождества!
Александр Лукашенко,
7 января 2026 года.