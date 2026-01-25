Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Отечественная наука по праву является стратегическим ресурсом опережающего развития и важнейшей опорой национальной экономики и общества, — говорится в поздравлении. — Благодаря высокому профессионализму белорусских ученых достигнуты значимые успехи в области космоса и авиации, микроэлектроники и атомной энергетики, медицины и фармации, биотехнологий и умного сельского хозяйства. Это серьезный стимул двигаться вперед».

Президент констатировал, что сегодня перед научным сообществом стоят задачи, связанные с реализацией приоритетных направлений научной и инновационной деятельности, продвижением междисциплинарных исследований и внедрением передовых технологий в практику. «Однако главный акцент сделан на сохранении интеллектуального потенциала нации и укреплении технологического суверенитета, который в современных реалиях служит фундаментом независимости и конкурентоспособности страны», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что накопленный опыт, преемственность и четкая ориентация на конкретный результат позволят белорусской науке достичь поставленных целей.

Глава государства пожелал представителям научного сообщества здоровья, счастья и новых научных открытий на благо родной Беларуси.

