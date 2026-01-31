Литовский городок Капчяместис недавно стал одним из самых обсуждаемых мест в этой стране. Такая популярность возникла после того, как правительство решило прямо в населенном пункте расположить очередной военный тренировочный полигон. Проект предусматривает одновременное обучение до 4000 военнослужащих. Предполагается, что масштабные учения будут проводиться не менее пяти раз в год продолжительностью по 10 дней, а менее значимые – на постоянной основе.

Полигон планируется построить на 14,6 тыс. га. На этой территории сегодня находятся 90 частных домов и около 2000 земельных участков. В планах властей – выкуп недвижимости с переселением граждан. Однако у самих жителей городка, как обычно, никто ничего не спрашивает, что в принципе характерно для политики, продвигаемой литовским правительством. Если коллеги по НАТО или США сказали, что нужно построить полигон, то его построят. Решение будут принимать в парламенте в марте, когда по данному вопросу состоится голосование. И его результат уже почти известен. Косвенно это подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа, предложивший полякам использовать полигон за счет его расширения на территорию Польши. Таким образом должен появиться совместный военный объект двух стран для защиты так называемого Сувалкского коридора. Более того, Науседа предложил польскому президенту создать в Сувалках и Ладзияе общую экономическую зону, считая, что такой шаг позволит повысить безопасность данной территории.

Но возникает резонный вопрос: от кого защищаться? Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, россияне не собираются захватывать Европу. Может, пришло время литовскому правительству задуматься о том, как привести в порядок экономику и социальную сферу, а не полигоны возводить? По словам министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, сегодня более 21% населения Литвы живет за чертой бедности. Он также отметил, что в нынешнем году на оборону правительство этой республики потратит 5,38% ВВП. То есть с каждого жителя страны уходит на подготовку к войне около 1600 евро. А ведь эти деньги могли бы пойти на модернизацию системы здравоохранения, строительство школ, детских садов, повышение пенсий. «Еще можно вспомнить историю с грузовиками. Три месяца литовский бизнес терпит убытки из-за решения политиков в Вильнюсе, перевозчики просят о диалоге, а власть делает вид, что проблемы нет. Более 100 транспортных компаний вынуждены готовить иск против собственного государства, а их представитель прямо заявляет: от литовского правительства – ни ответа, ни новостей, только молчание. Как можно так относиться к собственному народу?» – недоумевает Максим Рыженков.

Однако президенту Литвы давно безразлична судьба обычных граждан. Для него важнее продолжать играть в войну с невидимыми противниками, выполняя требования НАТО, оказывать помощь Украине. Между тем в Литве быстрыми темпами растут цены, не отстают от них и коммунальные платежи, а зарплаты во многих отраслях остаются низкими. Как долго простые литовцы собираются терпеть беспредел со стороны руководства? Ответ на этот вопрос, к сожалению, повис в воздухе.

Евгений КОНОВАЛОВ