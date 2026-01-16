По поручению Президента начата масштабная проверка Вооруженных Сил, которая носит комплексный характер. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

«По поручению Президента начата масштабная проверка Вооруженных Сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — сказал Александр Вольфович.

По его словам, проверка проводится в том числе с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Среди прочего будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности, беспилотным летательным аппаратам.

«Замысел проверки утвержден Президентом. Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие (это будут. — Прим. БЕЛТА) части и в какое время, он определит сам», — отметил Александр Вольфович.

Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.