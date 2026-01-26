На аппаратном совещании рассмотрели объемы предстоящих работ.

Планируется, что в населенном пункте капитально отремонтируют ряд жилых домов, проведут текущий ремонт придомовых территорий и улично-дорожной сети, установку и замену ограждений. Будут снесены неиспользуемые здания, водопроводную сеть ждет реконструкция.

Кроме того, ожидается ремонт и благоустройство территорий у объектов социальной сферы, укрепление их материально-технической базы. Преобразятся участковая больница, школа, дом культуры, библиотека, автопарк. Продолжатся работы по благоустройству памятных мест.

Поручение губернатора Ивана Крупко – все работы необходимо провести в срок и с учетом выделенного финансирования.

Гомельщина официально