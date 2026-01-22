В Гомельской области наблюдается рост количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2026-го зафиксировано 137 возгораний, что в два раза превышает прошлогодние цифры. Огонь унес жизни пяти человек, еще семь получили различные травмы.

В профилактических целях спасатели проводят рейды и обследования домовладений граждан, а также максимально задействуют общественные места с массовым пребыванием людей, выступают в трудовых коллективах.

Рекомендации от областного управления МЧС в зимний период: используйте только исправные печи и другие приборы отопления, в морозы топите печь несколько раз в день, не допускайте ее перекала; не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте следить за ними детям, не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.

Огнеборцы также рекомендуют установить в своих домах и квартирах АПИ и поддерживать их в исправном состоянии.

Гомельщина официально