В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 15 января.

на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель –

Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч; на 2 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

в районе дома №110 по ул. Мазурова в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/ч.

Мобильный комплекс «Оракул – Инсайт: с 33 по 36 км а/д «Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 «граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины». Скоростное ограничение: для всех водителей – 80 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

