Зима набирает обороты: снег, морозы, метели с видимостью 1–3 км и порывистый ветер сохранятся на следующей неделе. Первая декада января будет холоднее нормы на 2–3°C, с обильными осадками. Высота снежного покрова к концу недели — 20 см на западе и до 40 см на северо-востоке. О погоде на предстоящую неделю в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.





5–6 января (гребень антициклона)

В облаках появятся робкие прояснения, пройдёт локальный слабый снег. Гололед, гололедица на дорогах. Ветер северо-западный/западный, умеренный. Влажность до 90%.

Температура воздуха ночью -6°C…-12°C, по северо-востоку до -13°C…-17°C. Днем в 5 января ожидается -3°C…-7°C, во вторник -4°C…-8°C.

Рождество (7 января, южный циклон)

Скажется влияние активного южного циклона, который станет медленно смещаться через Беларусь с юга на север. Погода ожидается ненастная: сильный снег, заносы, переметы, гололедица. Ветер восточный/северо-восточный, порывистый. Влажность до 90%.

Температура в среду ночью составит -5°C…-10°C, днем -4°C…-7°C.

8–11 января (ненастный циклон и фронты)

Снег в большинстве районов, туман, гололед, гололедица. Ветер западный/юго-западный, порывистый. Влажность до 80%. Ночью -7°C…-15°C, днем 8 января до -8°C, в пятницу -8°C…-15°C.

