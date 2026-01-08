О возможных возмущениях магнитосферы нашей планеты в ближайшие сутки предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным специалистов, в середине дня в пятницу, 9 января, ожидаются геомагнитные колебания минимального уровня G1. Пик волнений придется на период с 9.00 до 12.00, их отголоски будут ощутимы вплоть до 18.00.

– Причиной магнитной бури может стать прохождение мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января, – уточнили астрофизики.

Однако, по словам специалистов, прогноз остается нестабильным: плазменное облако заметно смещено в сторону. Если траектория выброса отклонится чуть левее, он пройдет мимо планеты без последствий. Однако при смещении в противоположную сторону уровень магнитных возмущений может оказаться выше расчетного.

Ученые обратили внимание, что с начала года активность Солнца остается низкой – число вспышек не увеличивается и в ближайшие дни не ожидается. Вместе с тем в течение ближайших двух суток возможно умеренное усиление солнечного ветра. Это связано с появлением на обращенной к Земле стороне Солнца корональной дыры необычной формы.

1prof.by