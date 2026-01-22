Клуб молодых дипломатов Министерства иностранных дел Беларуси совместно с партнерами в пятый раз проводит конкурс эссе «Хочу быть дипломатом». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Конкурс пройдет с 22 января по 1 марта 2026 года. К участию приглашаются студенты белорусских учреждений высшего образования в возрасте до 27 лет, являющиеся гражданами Беларуси и интересующиеся международными отношениями, внешней политикой и экономикой.

Для участия необходимо сделать репост конкурсного сообщения с хештегом #МИДБеларуси, а также направить эссе на тему «Почему я хочу стать дипломатом» и текст заявки личным сообщением в официальные аккаунты МИД в Facebook, Instagram или ВКонтакте либо на электронную почту konkurs@mfa.gov.by.

В эссе участникам предлагается изложить свое видение дипломатической службы, ее значения для укрепления белорусской государственности, а также собственные цели как будущего дипломата.

Победители и лауреаты конкурса получат возможность пройти практику в Министерстве иностранных дел, принять участие в ежегодном семинаре-практикуме для молодых дипломатов, а также будут награждены ценными призами.

Обязательным условием участия является подписка на официальные аккаунты МИД Беларуси в социальных сетях. Итоги конкурса будут подведены в марте-апреле 2026 года.