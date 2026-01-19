Белорусская сторона получила личное обращение Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Варанкова, сообщает БЕЛТА.

«В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира — новой международной организации. Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь — и это прямо обозначено в тексте обращения — как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений», — отмечено в заявлении.

«Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно», — подчеркнули в МИД.

«Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы», — отмечено в заявлении.