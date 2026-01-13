Внешнеполитическое ведомство Беларуси дало рекомендации гражданам Беларуси при посещении Ирана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран в связи с неотложной необходимостью, следует обязательно учитывать официальные уведомления авиационных властей (NOTAM) о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщения авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропортов», — пояснили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Для белорусских граждан, уже находящихся на территории Ирана, действуют стандартные рекомендации в условиях осложненной обстановки: соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных лиц, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей», — подчеркнули в МИД Беларуси.