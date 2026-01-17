Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов совершил сегодня рабочую поездку в Речицкий район, где совместно с первым заместителем председателя облисполкома Дмитрием Петрожицким осмотрел животноводческие объекты в Безуеве и Ровенской Слободе КСУП «Дзержинский-агро», а также в Переволоке КСУП «Оборона страны» и Новом Барсуке КСУП «Фрунзе-агро».

Юрий Горлов ознакомился с организацией зимне-стойлового содержания, а также мерами, принимаемыми для защиты поголовья от низких температур.

Министр сельского хозяйства поручил задействовать все имеющиеся площади в построенных профилакториях и сараях, чтобы перевести туда телят. Где нет такой возможности, пересмотреть и утеплить клетки-домики на улице.

