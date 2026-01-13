С 13 по 16 января под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко проводится совместная штабная тренировка Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Цель тренировки — выработать оптимальный порядок применения группировок войск (сил), других войск, воинских формирований и военизированных организаций при одном из возможных вариантов обострения обстановки, непосредственно связанного с угрозой военной безопасности Беларуси.

«Тренировка является одним из важных элементов учебного года и закладывает основу для дальнейшего проведения мероприятий по подготовке в Вооруженных Силах», — подчеркнули в военном ведомстве.