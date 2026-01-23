Министерство образования постановлением №12 от 6 января 2026 года определило перечень специальностей, по которым осуществляется целевая подготовка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Так, целевая подготовка специалистов, рабочих (служащих) осуществляется по всем специальностям среднего специального, профессионально- технического образования в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 года №54.

Также в документе приведен перечень специальностей общего высшего и специального высшего образования, по которым осуществляется целевая подготовка специалистов. В перечень включены такие группы специальностей, как подготовка педагогов в области дошкольного и начального образования, подготовка педагогов с предметной специализацией, аудиовизуальные средства и медиапроизводство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, лингвистика и межкультурная коммуникация, политология и граждановедение, журналистика, право, электроника и автоматизация, приборостроение, спортивная инженерия и обеспечение качества, растениеводство и животноводство, медицина, военное дело и оборона, экономическая безопасность, транспортные услуги и другие. Также приводится и перечень специальностей по каждой группе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.