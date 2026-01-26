Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов прокомментировал журналистам утвержденный ведомственным постановлением перечень специальностей, по которым осуществляется целевая подготовка, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минобразования отметил, что целевая подготовка в первую очередь направлена на обеспечение кадровой потребности организаций-заказчиков кадров. «Перечень, который утвержден постановлением Министерства образования, определяет те специальности, на которые из года в год наиболее массово поступают абитуриенты-целевики. Это инженерные специальности, специальности педагогического, медицинского профиля, специальности агропромышленного комплекса. В перечень вошло большинство специальностей общегосударственного классификатора «Специальности и квалификации», то есть практически по всем профилям есть специальности доступные для поступления целевиков», — сказал Сергей Пищов.

По его словам, для абитуриентов и организаций-заказчиков кадров ничего не изменилось. «Целевой прием будет проводиться так же, как и в прошлом году, в отдельные сроки — перед основной вступительной кампанией. В настоящее время уже идет подбор будущих работодателей для заключения целевых договоров. Подробную информацию можно получить непосредственно в учебных заведениях, которые активно информируют абитуриентов, проводя дни открытых дверей, круглые столы, размещая информацию на своих сайтах. Таким образом, для абитуриентов условия остались неизменными — все правила, действовавшие в прошлом году, сохраняются и в этом. Просто был систематизирован перечень специальностей, наиболее востребованных как экономикой и социальной сферой нашей страны, так и абитуриентами», — подчеркнул начальник главного управления.

Целевики, как и в прошлые годы, в эту приемную кампанию будут сдавать вступительные испытания в выбранном университете. Перечень профильных предметов утвержден постановлением Минобразования. Вопросы испытаний размещены на сайтах образовательного ведомства и вузов.

«В прошлом году при плане приема около 6,6 тыс. человек на целевые места было подано более 8 тыс. документов от абитуриентов. Это говорит о том, что целевые места действительно востребованы. Отмечу, что при приеме на условиях целевой подготовки обязательно должен быть обеспечен конкурс каждым заказчиком кадров, который заявил и утвердил свое целевое место. То есть предприятия должны проводить профориентационную работу для того, чтобы конкурс был обеспечен. Потому что целевая подготовка — это особая траектория поступления, это ответственный шаг как для абитуриента, так и для организации-заказчика кадров. И его нужно сделать таким образом, чтобы действительно наиболее мотивированный и подготовленный абитуриент в дальнейшем стал специалистом конкретной организации», — добавил Сергей Пищов.