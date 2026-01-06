Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси определило лимиты на вылов рыбы в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.
Квоты устанавливаются по каждому водоему, который находится в аренде или предоставлен в безвозмездное пользование для рыбалки. Всего в 2026 году включено 58 пользователей водоемов.
- Для промыслового рыболовства лимит составляет 7185,3 центнеров.
- Для платного любительского рыболовства — 6255,2 центнера.
Что это значит для белорусов
- Каждый арендатор или организатор платной рыбалки будет обязан соблюдать эти лимиты, чтобы не истощать водоемы.
- Для обычных рыболовов это значит, что доступ к платным водоемам будет контролируемым, а рыбы хватит всем.
- Лимиты помогают сохранить рыбные ресурсы и обеспечивают экологическую устойчивость водоемов.
Квоты устанавливаются ежегодно, действуют только для конкретных водоемов, и их распределение публикуется открыто на сайте Минсельхозпрода.
Для любителей рыбалки это важная информация: планируя отдых на водоеме в 2026 году, стоит учитывать лимиты и выбирать водоемы с официальными квотами, чтобы рыбалка была безопасной и законной.