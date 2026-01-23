С 2026-го на всех безлимитных тарифах вводится гарантированные 30 ГБ на полной скорости в месяц. После их исчерпания скорость падает до 1 Мбит/с.

Цель — сбалансировать потребление трафика, чтобы сверхактивные пользователи не ухудшали качество связи для остальных, и обеспечить равный комфорт всем.

Почему это не коснется абсолютного большинства?

Министр связи Кирилл Залесский:

«Изменения затронут менее 15% абонентов — тех, кто потребляет чрезмерно много трафика. Это позволит разгрузить сети и обеспечить комфортный быстрый интернет для остальных».

Для сравнения:

средний расход трафика на одного абонента сейчас — около 16–20 ГБ в месяц (по разным данным операторов);

стоимость безлимита в Беларуси — 20–40 BYN в месяц (в разы дешевле, чем за рубежом — 50–70$);

тарифы не повышались с 2022 года и в 2026-м тоже останутся без изменений.

В общем, для 85%+ пользователей ничего не поменяется — полный безлимит на практике сохранится.

NEWS.BY