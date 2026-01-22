Нет человека, который не испытал бы симптомы ОРИ и гриппа. Подобные вирусы влияют на здоровье белорусов и на время лишают трудоспособности. Передаются они, как правильно, воздушно-капельным и контактными путями.

Как рассказали в Минздраве, в республике отмечается увеличение количества заболевших ОРИ и гриппом. Медики связывают этот факт с возвращением детей и взрослых в коллективы после завершения новогодних и рождественских праздников. В целом же показатели заболеваемости пока находятся в пределах средних многолетних значений, но в ведомстве предостерегают о возможности роста заболеваемости гриппом к началу февраля.

– Согласно данным лабораторного мониторинга, в стране циркулируют вирусы гриппа A (Н3N2) с единичными случаями выявления вируса гриппа В на фоне продолжающейся циркуляции возбудителей негриппозных ОРИ, в их числе вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, – прокомментировали текущую ситуацию в Минздраве.

В ведомстве отметили, что перепады температур в зимний период между улицей и помещением, холодным воздухом и ветром на улице и сухим воздухом внутри помещений, дефицитом солнечного света из-за короткого светового дня являются предпосылками для заболеваний.

Среди инфекционных респираторных заболеваний особенно опасен грипп из-за тяжелого течения и обострения хронических заболеваний. Плюс к этому высок риск развития осложнений – пневмонии, неврологических и сердечно-сосудистых нарушений, других.

– Осложнения в большей степени затрагивают детей раннего возраста, пожилых граждан старше 60 лет, людей любого возраста, страдающих хроническими заболеваниями сердца и легких. Именно эти группы лиц должны в первоочередном порядке использовать средства профилактики гриппа и соблюдать все врачебные назначения в случае заболевания гриппом, – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в стране делают ставку на специфическую профилактику гриппа с использованием вакцин. Иммунизацию провели препаратами, содержащими актуальный штаммовый состав вирусов гриппа.

В кампанию вакцинации 2025/2026 в нашей стране привито против гриппа свыше 1,38 млн человек, включая более 256 тысяч детей.

В Минздраве также обратили внимание на респираторный этикет и правила профилактики, соблюдение которых в сезон простуд позволит избежать заражения. Рекомендуют не посещать места и мероприятия с большим скоплением людей, особенно если они проходят в закрытых помещениях. Минимизировать контакты с заболевшими: без необходимости не посещать поликлиники и больницы, избегать визитов к больным родственникам, особенно с ребенком, если нет средств защиты органов дыхания.

Следует уделить внимание гигиене рук – регулярно мыть их с мылом, использовать гигиенические или дезинфицирующие салфетки. Чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Очищать и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь: столы, стулья, дверные ручки и другие предметы быта. Регулярно мыть детские игрушки.

Также важно соблюдать респираторный этикет: прикрывать рот и нос одноразовым платком при кашле или чихании, сразу выбрасывать его; при отсутствии платка кашлять и чихать в сгиб локтя; избегать касаний руками глаз, носа и рта.

Одеваться рекомендуют по погоде, выбирая подходящую одежду для пребывания на улице. Советуют поддерживать здоровый образ жизни: позаботиться о полноценном сне, избегать стрессов и переутомления, поддерживать оптимальную физическую активность, закаляться и придерживаться сбалансированного питания.

Нельзя самостоятельно назначать себе противовирусные и иммунорегулирующие лекарственные средства. Это задача врача, даже если препараты нужны для профилактики.

Если, несмотря на все меры предосторожности, вы все же заболели ОРИ или гриппом, медики рекомендуют:

— оставаться дома, при необходимости обращаться к врачу и соблюдать все рекомендации;

— придерживаться постельного режима, что особенно важно при заболевании гриппом;

максимально ограничить контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их;

— чаще проветривать помещение;

— все лекарственные препараты применять только по назначению врача;

— дети с симптомами ОРИ должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.

1prof.by