Со старшеклассниками, молодыми педагогами Широковской средней школы встретились начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко и член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Ольга Заливанская.

Основная задача проекта – через прямое общение рассказывать об основных направлениях молодежной политики в нашей стране, о возможностях для самореализации и реализации идей и проектов у юношей и девушек.

Выступая перед аудиторией, Ольга Заливанская привела слова Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко о роли молодежи в современном обществе: «Сегодня в стране как никогда необходима инициативность и энергия молодежи. Именно эти качества обеспечат динамичное развитие страны. У нас созданы все условия, чтобы каждый человек мог реализовать себя в родной стране… Функция государства – дать молодежи жизненный трамплин и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне». Ольга Вячеславовна остановилась на приоритетных направлениях молодежной политики, деятельности волонтерского движения, привела конкретные примеры реализации молодежных инициатив на Гомельщине и в Буда-Кошелевском районе.

Елена Степаненко рассказала о деятельности Молодежного Совета при районном Совете депутатов, какими качествами должен обладать молодой человек, чтобы вступить в его ряды, призвала быть активными, не бояться предлагать свои идеи. Тогда и жизнь будет более насыщенной, яркой, интересной.

Молодых людей интересовали вопросы вступления в Молодежный совет, в частности, по возрастной категории, полу и профессиональной деятельности.

Наталья Логунова

Фото автора