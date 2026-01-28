В рамках информационного проекта Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов в Буда-Кошелевском районе проходят встречи, главная задача которых – через живое прямое общение рассказать юношам и девушкам об основных направлениях государственной молодежной политики, а главное – о конкретных возможностях для самореализации, поддержки и воплощения их собственных идей и проектов. Одна из таких встреч состоялась в средней школе №1 райцентра.

Перед учащимися 8-11 классов выступили: член Молодежного совета при районном Совете депутатов, учитель истории и обществоведения СШ №1 г. Буда-Кошелево Станислав Сильченко; главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя районной организации «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская; первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.

Станислав Сильченко подробно остановился на теме вовлеченности молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь. Он подчеркнул, что закрепление молодых кадров является одной из приоритетных задач на Будакошелевщине. «Система поддержки молодых специалистов в районе показывает высокую эффективность: уровень закрепляемости на местах достигает 68,9%, что является результатом целенаправленной политики социальных гарантий, включающих выплаты, помощь с жильем», – добавил педагог и напомнил, что в районе успешно проходит спортивно-патриотическая игра «Патриот», которая уже пятый год подряд собирает работающую молодежь, способствуя укреплению командного духа и гражданской позиции.

Отдельное внимание было уделено развитию волонтерского движения как одной из самых динамичных форм молодежной активности. Сегодня на территории района действуют 37 волонтерских отрядов, в которые входят 637 молодых людей. Они являются активными участниками таких масштабных республиканских акций, как «Чудеса на Новый год», «Подари новорожденному вышиванку» и «В школу с Добрым Сердцем», а также локальных инициатив, направленных на патриотическое воспитание, благоустройство и сохранение историко-культурного наследия.

«За каждой статистической цифрой стоят реальные истории молодых людей, их стремление развивать родной край, приносить пользу и строить свое будущее именно здесь», – подытожил Станислав Сильченко. Он призвал школьников уже сегодня активно интересоваться возможностями, которые предоставляет им район, и смело включаться в его общественную и экономическую жизнь.

Марина Агажельская сделала акцент на важности личной инициативы и непрерывного обучения: «Необходимо понимать, что школьная пора – это не просто время уроков и домашних заданий, а стартовая площадка, где вы формируете характер, учитесь преодолевать трудности и закладываете основу для своей дальнейшей жизни». Она также отметила, что Республика Беларусь создает беспрецедентные условия для развития молодого поколения. «Вы получаете бесплатное школьное образование – это огромная ценность. У вас есть возможность поступать на бюджетные места в вузы и колледжи, получать востребованные специальности. Все это – ваш шанс, которым нужно грамотно воспользоваться», – добавила Марина Владимировна.

О возможностях, которые открывает перед молодежью БРСМ, рассказала Татьяна Хацулева. Молодежный лидер привела примеры реальных проектов, реализованных в районе при поддержке объединения, и пригласила ребят в первичные организации, где можно предлагать и воплощать свои идеи. Чтобы встреча прошла не только информативно, но и динамично, для старшеклассников был организован увлекательный квиз на знание семейного права и истории БРСМ. Самый активный участник получил памятный подарок.

Елизавета Малая

Фото автора