Авторы подняли вопросы, касающиеся не только событий обозначенного периода, но и последствий, с которыми столкнулись современное белорусское общество и государство в связи с геноцидной практикой нацистской Германии.

Результаты, представленные в монографии, позволяют по-новому оценить масштабность трагедии населения БССР в годы войны и осознать, что ее развязывание и ведение стало одним из немногих примеров в истории человечества, когда вся военная мощь Третьего рейха была подчинена цели совершения самого чудовищного международного преступления – геноцида.

Ознакомиться с историко-правовым исследованием можно по ссылке.

Генеральная прокуратура Беларуси