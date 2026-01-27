Комитет госконтроля Гомельской области изучает соблюдение ветеринарно-санитарных правил и организационно-технологических требований при содержании и кормлении скота в текущем зимне-стойловом периоде.

В этих целях 29 января в Комитете по телефонам в г. Гомеле 8 (0232) 22-03-17 и 8 (0232) 23-83-73 будет проводиться «горячая линия» с населением.

Граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 могут сообщить о нарушениях и недостатках при содержании, кормлении и ветеринарном обслуживании скота, ненадлежащем состоянии животноводческих объектов и их территорий, других проблемных вопросах.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников сельскохозяйственных организаций о наличии проблем в данной сфере и возможных путях их решения.

Поступившая в ходе проведения «горячей линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет государственного контроля Гомельской области