На портале «Е-Паслуга» теперь можно онлайн оформить регистрацию по месту жительства, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» потребителям доступны новые административные процедуры Министерства внутренних дел: 200.13.1 «Регистрация по месту жительства граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь» и 200.13.2 «Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь».

Административные процедуры доступны для заказа физическим лицам (гражданам Беларуси, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь) со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты). Они осуществляются органами внутренних дел бесплатно для несовершеннолетних, престарелых граждан и инвалидов, проживающих в государственных стационарных организациях социального обслуживания, 0,5 базовой величины — для других лиц.

Кроме того, на портале доступна новая электронная услуга МВД 3.77.03 «Уведомление о заключении (продлении срока действия) или прекращении трудового договора с трудящимся-иммигрантом». Потребителями электронной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные организации, осуществляющие наем трудящихся-иммигрантов для работы в своем представительстве (филиале), созданном в Беларуси и пр. Потребители имеют право на безвозмездное получение услуги в соответствии с пунктом 4 указа Президента Беларуси от 21 мая 2025 года №202 «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции».