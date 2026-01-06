Организован постоянный мониторинг дорожной сети, контролируется качество уборки снега и обработки противогололедными материалами проезжей части и тротуаров. Обеспечивается сопровождение колонн дорожной и коммунальной техники.

Правоохранители обращаются к автовладельцам: чтобы не мешать уборке, не паркуйтесь вдоль дорог и не препятствуйте движению снегоуборочной техники. Снежный накат ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь и риск заноса. В такую погоду: снизьте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал, исключите опасные обгоны.

Во время сильного снегопада по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте и воспользуйтесь общественным. Выбирайте зимний стиль вождения.

Гомельщина официально