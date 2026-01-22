В зале – молодые ученые, разработки которых на практике применяются в регионе.

Встреча началась с диалоговой площадки. Губернатор ответил на вопросы из зала. В частности, представителей вузов и научных институтов интересовало вовлечение в сельхозоборот пострадавших от аварии на ЧАЭС земель, расширение работы университетов с малым бизнесом, инструменты для популяризации науки.

Прозвучали и предложения. Например, студент БелГУТа считает, что необходимо разработать областную программу стажировок молодых ученых на предприятиях страны для более глубокого понимания практических задач. Иван Крупко идею поддержал, однако подчеркнул, что ее нужно реализовать с учетом пожеланий всех заинтересованных.

Что касается популяризации науки, глава региона уверен, что прививать интерес нужно с детства с обязательным стимулированием успехов каждого ребенка.

Ещё один из вопросов диалоговой площадки – какие направления науки сегодня являются наиболее перспективными.

«Государство не может развиваться, если нет передовых разработок и исследований. Задача науки, власти и предприятий –объединиться и развивать направления, в которых есть база, фундамент, чтобы прославлять Гомельщину и страну», – выразил мнение председатель облисполкома Иван Крупко.

Губернатор подчеркнул, что он выступает за равновесие гуманитарной и прикладной науки:

«Нам нужно развиваться там, где мы лучшие в стране и в мире, опираясь в первую очередь на нефтеразработку, металлургию, машиностроение, добычу ископаемых. Мы многое умеем в полимерах, в металлообработке. Надо бежать впереди. Перспективным является то, что будет работать и даст экономический эффект».

