В Беларуси увеличился налог на выигрыши в азартных играх, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Законом от 30 декабря 2025 года №127-3 «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений» с 1 января 2026 года увеличена с 4% до 5% ставка подоходного налога с физических лиц в виде выигрышей, выплачиваемых физическим лицам белорусскими организаторами азартных игр.

С 1 января 2026 года организаторы азартных игр, содержащие игорные заведения, виртуальные игорные заведения, при выполнении функций налогового агента, обязаны исчислять и удерживать при выплате выигрышей подоходный налог с физических лиц по ставке 5%.

Учет доходов, выплаченных в виде выигрышей и удержанного подоходного налога с физических лиц по каждому физическому лицу, получившему доход от организаторов азартных игр, ведется в специальной компьютерной кассовой системе (СККС) — там реализован соответствующий функционал.