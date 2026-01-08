Техника ДРСУ-184, РУП «Белоруснефть-Особино», участка Коммунар КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» очищают дороги общего пользования, обеспечивая проезжаемость спецавтотранспорта и автомобилей бытового обслуживания к отдаленным населенным пунктам.

Жители многоквартирных домов активно включились в расчистку от снега входов в подъезды, ступенек.

Учащиеся Коммунаровской школы оказывают помощь в расчистке мест общего пользования, остановочных пунктов.

Общими усилиями коммунаровцы не только совершают полезное дело, но и получают заряд бодрости и хорошего настроения.