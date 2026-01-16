Торжественная церемония награждения прошла сегодня в центральном районном Доме культуры

Районный конкурс за духовное возрождение – одно из тех торжеств, которое по многолетней традиции проходит в светлые рождественские и крещенские дни, объединяя и вдохновляя людей на добрые помыслы и дела, дарит им надежду на лучшее.

Открыл мероприятие и поздравил присутствующих и всех жителей Будакошелевщины председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко присоединился к поздравлениям с рождественскими праздниками.

Сергей Халдай отметил, что проведение данного мероприятия не просто открывает новые возможности для самовыражения и самореализации творческой личности, но и вызывает неизменное чувство гордости за родной край, взрастивший стольких замечательных людей. Лауреатами «Рождественской звезды» стали те, для кого возрождение духовности и нравственное совершенствование – не только предмет повседневного труда, но и важнейшее дело всей жизни.

«Справедливость и милосердие, терпимость и умение сопереживать, трудолюбие и любовь к своему Отечеству – вот та моральная и духовная основа, без которой невозможно развитие любой страны. Никому не подражая, никого не копируя, Беларусь сберегла главное: богатую материальную и духовную культуру, высокие нравственные идеалы, среди которых не последнее место занимают национальное достоинство и самоуважение, – обозначил глава депутатского корпуса. – Этим мы обязаны людям, умеющим самоотверженно и творчески работать, приумножать накопленный веками нравственный потенциал. В тысячелетней белорусской истории насчитывается немало знаменитых деятелей духовной сферы, ставших примером для потомков. Наша культура очень тесно связана с христианством, они поистине не мыслимы друг без друга. Христианство учит нас добру и человеколюбию, и чем сильнее вера в людских сердцах, тем лучше, гуманнее и справедливее становится мир».

От имени районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета Сергей Анатольевич пожелал участникам мероприятия здоровья, благополучия, желания созидать и творить на благо родного края.

По итогам районного конкурса «Рождественская звезда» обладателями главного приза стали:

– в номинации «За доброту и милосердие» – Зинаида Миленькая, медсестра общей практики Губичской АВОП;

– в номинации «За особый вклад в развитие духовности, эстетики бытия» – Мария Цыплугина, председатель приходского совета Храма святителя Николая Чудотворца, санитарка Рогинской АВОП;

– в номинации «За особый вклад в формирование преемственности поколений, укрепление национальных традиций» – Раиса Васильцова, мастер народных ремесел филиала «Губичский дом ремесел» центрального районного дома культуры;

– в номинации «За особый вклад в развитие интеллектуального потенциала Будакошелевщины, формирование творчески мыслящей личности» – Елена Козлова, учитель русского языка и литературы гимназии г.Буда-Кошелево;

– в номинации «За особое мужество и пример жизнелюбия» – Татьяна Леонова, посетительница отделения социальной реабилитации, реабилитации инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района.

Специальным призом награждены:

– «За организацию и проведение лучшего культурно-массового мероприятия» – Наталья Манина, библиотекарь филиала «Коммунаровская сельская библиотека» центральной районной библиотеки;

– «За активную журналистскую деятельность и освещение жизни Будакошелевщины на страницах газет» – Наталья Логунова, заместитель главного редактора учреждения «Редакция газеты «Авангард»;

– «За активную жизненную позицию и патриотизм» – Валентина Жукова, директор СП «АМИПАК»-ОАО;

– «За любовь к родной земле, стремление сделать ее красивым и уютным уголком» – Узовский сельский исполнительный комитет;

– «За активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни и верность врачебному долгу» – Александр Бух, учитель физической культуры Коммунаровской школы;

– «За активную трудовую и общественную деятельность» – Федор Свердликов, директор ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».

Ярким продолжением праздника послужила литературно-музыкальная композиция, повествующая о традициях празднования Рождества и Нового года. Песенные и танцевальные номера в исполнении вокального коллектива «Асалода», Алевтины Ивановой, Ивана Никитина, Ирины Чудовой, Олега Сомова, Анастасии Дробышевской, Инны Корнеенко, вокальной группы «Ажиотаж», образцового хореографического коллектива «Простор» подарили зрителям волшебную атмосферу добра и света.

Татьяна Титоренко

Фото автора