Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Дорожают на 30 копеек производимые ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-Инвест» и ООО «Сентони ПРО» сигареты Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe до Br7,7 за пачку.

Эти же, но уже импортируемые государственным предприятием «Беларусьторг» сигареты также дорожают на 30 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.