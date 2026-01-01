Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие соотечественники, уважаемые гости Беларуси!

Вот и 2025 год становится историей. Стрелки часов неумолимо движутся к двенадцати. Вместе с ними мы идем в будущее. И точно знаем, каким хотим его видеть.

В первую очередь — мирным. Мирным и безопасным, и не только для Беларуси. Для всех стран и народов. Мы все хотим жить и растить детей под чистым небом, отпускать их в самостоятельную взрослую жизнь с легким сердцем.

Абсолютно уверен, такое желание загадают в полночь миллионы людей в разных уголках Земли. Пусть оно сбудется!

Провожая уходящий год, мы стараемся оставить в прошлом все плохое и войти в новый с чистыми и добрыми мыслями. Связываем с наступающим годом много надежд. Самых разных.

Это традиция, как и то, что новогодняя ночь делает этот праздник особенным.

Знаю, вы много еще скажете добрых слов друг другу после двенадцати.

Для меня сейчас очень важно сказать главное всем вам — огромной белорусской семье. Всем, кто встречает Новый год дома, в гостях, на рабочем месте, служебном посту или в дороге.

Это слова благодарности.

Искренне говорю их нашим труженикам, подарившим стране рекордный урожай, людям в погонах, на плечах которых держится наш мир.

Спасибо всем, кто преображает нашу жизнь — строит города и производства, развивает науку и высокие технологии, делает Беларусь чистой и зеленой, создает красоту своими талантом и творчеством, восхищает нас спортивными победами.

Особая признательность тем, кто работает с нашими детками, открывая для них двери во взрослую жизнь; кто, надевая белый халат, заботится о здоровье каждого своего пациента; кто профессионально или по зову сердца бескорыстно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.

А молодежь должна усвоить: Беларусь — это не только страницы учебников и старые фотографии. Беларусь — это вы, ваш ум и ваши мечты. Предлагайте новые идеи, идите своим путем. Государство вам в этом поможет.

Благодаря усилиям белорусов 2025 год был для нас неплохим, хотя и нелегким.

Нас пытались заставить жить по чужим законам, делить на «правильных» и «неправильных», проверять на прочность экономическими бурями и политическим давлением, не понимая того, что у Беларуси есть то, что нельзя у нее отобрать. Это наша привычка держаться вместе, нашей белорусской «талакой».

Оппоненты никак не усвоят, что мы привыкли созидать, а не ломать. Объединять, а не разжигать. Разговаривать, а не кричать. И это не слабость — это наша сила, оттуда, от предков.

Мы просто уверенно делаем свое дело. Никогда не ищем ссор и конфликтов, но точно можем постоять за себя.

Так жили и будем жить.

И ритм ближайших лет обозначен: время конкретных дел! Каждого на своем месте.

Когда куранты начнут свой бой, перед тем как поднять бокалы, прошу вас, где бы вы ни были — в Браславе или Лоеве, в Хотимске или Малорите, — подумайте: «Что я сделаю в новом году для своей Беларуси?» Дайте всего одно обещание и, поверьте, страна изменится. Качество нашей жизни вырастет.

Дорогие белорусы!

Уважаемые люди доброй воли!

Друзья!

Наступает волшебный миг самых сокровенных мыслей и личных пожеланий.

Пусть глазенки ваших малышей светятся радостью и дети не огорчают вас.

Пусть наша женщина-труженица с улыбкой встречает своего мужчину, который служит ей опорой и защитой.

Крепкой вам любви — пленяющей и всепоглощающей, которая поможет совершать чудеса и невероятное!

Без любви к женщине, девушке настоящей любви быть не может!

Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины.

Ничего более совершенного, чем она, природой не создано!

Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее — семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод.

Пусть в каждом нашем городке, в каждой небольшой деревеньке найдется уголок, где можно, просто оставшись в тишине, почувствовать: «Я дома. Я на своей земле. И я здесь не случайно».

С Новым годом, дорогие белорусы!