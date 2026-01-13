На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые электронные услуги на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования» Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре электронных услуг.

Так, с 9 января на портале можно получить услугу 3.25.21 «Подтверждение факта наличия индивидуального лицевого счета застрахованного лица» и 3.25.22 «Прием электронных листков нетрудоспособности по беременности и родам». Потребителем электронных услуг является Министерство здравоохранения.

Электронные услуги предоставляются в автоматическом режиме по технологии «система-система».