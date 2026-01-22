Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владислава Татариновича министром финансов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Владислав Татаринович работал на посту заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

«Он «денежный человек». Он хорошо знает финансовую работу. И я так чувствую, что все-таки в парламенте несколько ему тесновато. Это, может быть, даже не его место и не его дело. И подумал о том, что попробуем его на конкретной, но известной ему работе. Он же выходец полностью из этих денег — в Министерстве финансов работал», — отметил глава государства.

Владислав Татаринович родился в июне 1971 года в деревне Селище Минского района. Окончил Белорусский государственный экономический университет, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Работал в Министерстве финансов Беларуси на различных должностях. В 2001 году назначен заместителем начальника главного управления — начальником управления налоговой политики главного управления налоговой политики и доходов бюджета, в 2009 году — заместителем министра финансов.

/Будет дополнено/.