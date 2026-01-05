Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегат ВНС Руслан Вегера встретился с трудовым коллективом Буда-Кошелевского опытного лесхоза, чтобы обсудить итоги прошедшего года и приоритеты Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы.

Руслан Николаевич подчеркнул, что в нынешнее турбулентное время страна сделала осознанный и принципиальный выбор, подтвердив единство народа на президентских выборах и поддержав курс Главы государства.

Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти. Делегат ВНС отметил, что попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны являются инструментом внешнего давления. «Защита правды о подвиге советского народа – это наш общий долг, – сказал он. – Мы, старшее поколение, обязаны передать молодежи неискаженную историческую правду, воспитывать их на примере подвига наших предков. Ведь правильно говорят, что без сохранения памяти о своем прошлом невозможно построить достойное будущее».

Подробно депутат остановился на семи ключевых приоритетах Программы, которые затрагивают все сферы жизни: от демографической безопасности, развития человеческого потенциала и сильных регионов до укрепления обороноспособности и реализации туристического потенциала. Он провел аналогию со строительством дома, где прочный фундамент – это экономика, а крыша – социальная сфера, комфортные условия для жизни людей. «Проведение Всебелорусского народного собрания – это демонстрация развития народовластия в нашей стране. А утвержденная программа – народный документ, и ее выполнение зависит от каждого из нас, от качества нашей работы на своих местах», – обозначил парламентарий.

Применительно к работе лесного хозяйства Руслан Вегера акцентировал, что отрасль является частью стратегии развития регионов и туристического потенциала страны. «Сохраняя природу, приумножая богатства леса, вы вносите свой вклад не только в экономику, но и в создание привлекательного образа Беларуси», – обратился он к коллективу.

Отдельно были затронуты вопросы, волнующие работников на местах, в том числе поддержка сельских населенных пунктов и развития инфраструктуры.

В завершение диалога делегат ВНС призвал присутствующих к сплоченности и упорному труду, ведь реализация амбициозных, но выполнимых задач программы – залог будущего страны и следующих поколений.

Елизавета Малая

Фото автора