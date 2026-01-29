Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует, что с 1 марта 2026 г. в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, определенный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. №250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. №496», включены: машины стиральные бытовые, в том числе бывшие в употреблении; телевизоры, в том числе бывшие в употреблении; плиты (варочные панели) бытовые электрические; пылесосы, роботы-пылесосы бытовые; машины посудомоечные бытовые; комбайны кухонные бытовые; мультиварки электрические; утюги электрические; чайники электрические; печи микроволновые; дрели электрические; фены для волос.

В связи с введением прослеживаемости на субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот указанных товаров, возлагается обязанность по:

использованию электронных накладных;

представлению в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» (далее — ПК СПТ) полных и достоверных сведений об остатках товаров, а также о произведенных и (или) ввезенных с территории государств-членов Евразийского экономического союза товарах.

В отношении товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, субъектам хозяйствования необходимо:

провести инвентаризацию имеющихся по состоянию на 01.03.2026 остатков товаров

представить в ПК СПТ сведения об остатках таких товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, не позднее 01.07.2026, но до начала оборота таких товаров.

Подробный алгоритм действий субъектов хозяйствования, а также актуальная информация по вопросам прослеживаемости товаров размещается на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе «Актуальное» (на главной странице) подразделе «Прослеживаемость товаров».

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району