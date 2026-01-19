Государственным санитарным надзором Гомельской области в ходе проведения мероприятий технического (поверочного) характера в декабре 2025 года выявлена реализация отдельных партий недоброкачественной продукции импортного производства (11 наименований), не соответствующей установленным требованиям безопасности:

Чай черный байховый с ароматом барбариса и растительными компонентами ГРИНФИЛД БАРБЕРИ ГАРДЕН, изготовитель ООО «ОРИМИ», 188682, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Имени Свердлова, мкр. 1-й, уч/к 15/4, не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Кабачок свежий, дата сбора 11.2025, дата упаковывания 14.11.2025, срок годности с даты упаковывания 45 суток, изготовитель BERRAK SEBZE MEYVE TARIM PETROL URUNLERI TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET LTD. STI., адрес юридического лица GUNES MAHALLESI TOPTANCI HALI, NO: 609-643-644 KEPEZ, ANTALYA, Турция, не соответствуют установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты»; Приправа универсальная «Povarek», TS 25098431-01, дата изготовления 08.09.2025, срок годности 24 месяца, изготовитель ООО «SPICE EXPERT», Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол, 160, не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Черный чай с шиповником и яблоком с ароматом тропических фруктов и растительными компонентами Tess Pieasure, штриховой код 4605246009198, изготовлен 11.2025, годен до 10.2027, изготовитель ООО «ОРИМИ», 188682, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Имени Свердлова, мкр. 1-й, уч/к 15/4, не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Миска, артикул ОЕ 1484D, материал- нержавеющая сталь, для пищевых продуктов, срок годности не ограничен, ш/к 4812019149856, изготовитель Market Union Co., Ltd. 7 F.1 Building, Hi-tech Science And Technology Square №1498 Jiangnan Road, Ningbo, Китай, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю: миграция металлов в модельные среды; Фольга алюминиевая, 10 м, арт.YJ443241637-3, штриховой код 4610391843269, дата изготовления 06.2025, срок годности при соблюдении условий хранения не ограничен, изготовитель Union Source Co.LTD/ Юнион Coypc Ko.LTD, эт. 20, № 1, Билдинг Нинбо Рисеч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо, 315103, Китай, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю: миграция металлов в модельные среды; Набор шампуров «Дача» 3 шт., угловые, предназначены для приготовления шашлыков из мяса, птицы, рыбы, овощей, состав: нержавеющая сталь, ТУ 9693-009-84095661-2015, арт. D-S03R, штриховой код 4650055993817, дата изготовления (номер партии) 04.2024, срок годности не ограничен, изготовитель ООО «ГРАС», 115280, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Восточная, д. 2, корп. 1, эт. 1, помещ. 5, комн. 5,6, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю: миграция металлов в модельные среды; Низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Freedom» -30, дата изготовления 01.08.25, номер партии 6, штрих код 4609256897882, срок годности 3 года, объем 5л, изготовитель ООО «МЕГАПОЛИС», 170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Лермонтова, д.17а, офис 6; адрес производства: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей,1, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Незамерзающая жидкость стеклоомывающая SIBIRIA -30, дата выпуска 20.02.2025, номер партии 3, срок годности 36 месяцев, изготовитель ООО «Фортуна», 390006, Рязанская область, город Рязань, пр-д Грибоедова, д.4, кв.7, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Очиститель стекол автомобилей AutoNord -30, дата изготовления 25.10.2025, номер партии 60, срок годности 3 года с даты изготовления, ТУ 20.41.32-001-73266846-2025, штриховой код 4606445012699, изготовитель ООО «Монолит», юридический адрес: 111677, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Некрасовка, ул. Вертолетчиков, д. 4, корп. 2, помещ. 3Н, Российская Федерация; адрес производства: 603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, посёлок Черепичный, д. 14к6, Российская Федерация, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Свiтэр для хлопчыкау. ДЕТ. Для Мальч. Размер: рост 116, обхват талии 57, обхват бедер 64, обхват груди 60; артикул 539АY-32X, штриховой код 5 907232778316; состав сырья: 77% акрил, 12% полиамид, 11% полиэстер, дата изготовления 2025-02-14, изготовитель Торговая марка: SINSAY, LPP SA, Польша, Гданьск, ул. Лонкова, 39/44, 80-769. Страна изготовления: Бангладеш, не соответствует установленным требованиям безопасности по показателю «гигроскопичность».

По выявленным фактам несоответствия продукции установленным требованиям безопасности госсаннадзором Гомельской области приняты исчерпывающие меры по изъятию ее из реализации и недопущению дальнейшего обращения.

Заведующий отделом гигиены Т.Н. Городецкая