Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует, что Советом Министров Республики Беларусь 30 декабря 2025 года принято постановление №795 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», предусматривающее:

возобновление до 28 февраля 2026 г. маркировки безалкогольных напитков унифицированными контрольными знаками;

сокращение срока (с 30 апреля 2026 г. на 28 февраля 2026 г.) маркировки соков унифицированными контрольными знаками;

установление необходимости маркировки остатков безалкогольных напитков и соков, имеющихся у субъектов хозяйствования на 1 мая 2026 г.

