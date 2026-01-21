Профсоюзные общественные приемные будут работать в каждом областном центре в четверг, 22 января.

Как и раньше, замечания, вопросы, предложения по совершенствованию ситуации на потребительском рынке можно отправить как в онлайн режиме через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ 1prof.by, по телефону, так и непосредственно прийти на личный прием к специалистам, работающим в приемных, 22 января с 11:30 до 20:30.

Обратиться можно в:

— Брестское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (033) 690 17 17, а также прийти на личный прием по адресу: г. Брест, ул. К.Маркса, 19;

— Витебское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (0212) 26 18 48 или прийти на личный прием, который организуют в Витебске на ул. Калинина, 4;

— Гродненское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (0152) 62–44-54 или прийти на личный прием по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 4;

— Гомельское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (0232) 25–34-87 или прийти на личный прием в г. Гомель на ул. Советская, 29;

— Могилевское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (0–222) 33–00-63 или прийти на личный прием по адресу: г. Могилев, пер. Комиссариатский, д. 5;

— Минское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (044) 583 65 41 или прийти на личный прием, который пройдет в г. Минск на пл. Свободы, 23;

— Минское городское объединения профсоюзов по телефону 8 (029) 35 000 32 или на личном приеме, который организуют в Минске в штаб-квартире ФПБ на пр. Победителей, 21 (1‑й этаж).

1prof.by