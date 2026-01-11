Что стоит за ударами США по Венесуэле

Преступление и настоящий акт терроризма. Именно так называют атаку США на Венесуэлу и захват американцами ее президента Николаса Мадуро в плен с супругой. И этого, впрочем, оказалось мало. Венесуэльского лидера провезли в открытом фургоне по Нью-Йорку — в лучших традициях Средневековья. Мадуро объявлен «главой наркокартеля». Такова версия Соединенных Штатов. Реальность же другая: дело в огромных залежах нефти и в желании Вашингтона превратить эту латиноамериканскую страну в управляемую колонию. О геополитических перипетиях, о целях и задачах США и о полном попрании международного права рассуждают эксперты.





СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Я Джону Коулу (спецпосланнику США в Беларуси. — Прим. ред.) об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться.

В интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», 13 декабря 2025 года.

Глобальные цели Запада

Цели США, подчеркивает обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Антон Попов, ясно видны из пресс-конференции Дональда Трампа в день операции, его интервью американским СМИ, а также высказываний госсекретаря Марко Рубио, который является сторонником жесткой линии в отношении Венесуэлы. Белый дом и госдеп, отмечает он, особо не скрывают, что, хоть и использовали никем не доказанную причастность Мадуро к наркоторговле, в реальности преследовали другие цели:

— Во-первых, американцам нужна венесуэльская нефть: страна обладает первыми в мире разведанными запасами черного золота. Трамп говорит о необходимости привлечь в Венесуэлу американские нефтяные компании, покинувшие ее после национализации активов в 2000-х, и требует от исполняющей обязанности президента Делси Родригес сотрудничества, грозя последствиями. Во-вторых, США собираются минимизировать влияние в Венесуэле России, Китая и Ирана, на чем Марко Рубио в интервью NBC News несколько раз заострил внимание. Ничего удивительного: США в полном соответствии с объявленным в новой стратегии национальной безопасности возвращением к доктрине Монро собираются железной рукой наводить свои порядки в Западном полушарии. За выходные Трамп высказал угрозы в отношении Кубы, Колумбии, Мексики. Вспомнил хозяин Овального кабинета и о «стратегической важности» Гренландии. Операция в Венесуэле может окрылить руководство США, и оно попытается масштабировать ее успех не только в регионе, но и за его пределами. Трамп в последние дни дважды выступал с недвусмысленными намеками в адрес Ирана, где идут массовые протесты.

Захват президента Венесуэлы и намерение США превратить страну фактически в свою колонию демонстрируют нам две тенденции. Во-первых, глобально цели и задачи Запада, несмотря на некоторые корректировки риторики, остаются прежними. Во-вторых, международные законы окончательно попраны и забыты, мир вновь вернулся к праву сильного, что не может не настораживать.

Право силы во имя «Великой Америки»

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко обращает внимание на то, в чьих именно интересах был подобный сценарий. Как говорится, только бизнес — ничего личного. Экономика и деньги превыше всего.

— Вот и вся демократия, и все западные ценности в одном флаконе, — констатирует Александр Тищенко.

— В этом вопросе в первую очередь были учтены интересы тех, чьи фамилии значатся в истории мировых нефтяных и финансовых картелей и корпораций. Именно эти династии сделали Америку великой 100 лет назад. Эти же кланы Рокфеллеров, Ротшильдов и Морганов не остаются в стороне и сейчас. И похоже, что это их активы так усердно и любой ценой Белый дом стремится распечатать в Венесуэле. Америке нужна рентабельная нефтеторговля, а не такая, как сейчас, — на уровне себестоимости добычи.

Поэтому сложившийся нефтерынок в спектре ОПЕК, сделавший доллар США мировой валютой, свою роль выполнил. Пора возвращаться в эпоху мирового нефтяного картеля, который опять будет определять цены, добычу, транспортировку и распределение нефти по всему миру. И хоть историю и пытаются переписать даже здесь, но уши династий мирового влияния тут все равно торчат. Америка реально проседает, ей требуется перезагрузка. Международное право аннулировано, уставы порваны. Гегемон ввергнул мир в средневековые отношения и оказался в итоге мировым диктатором.

Беларусь нацелена на созидание

Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Такая позиция Минска, к слову, вызвала поддержку и уважение со стороны многих стран.

— Политика нашего Президента — как внутренняя, так и внешняя — последовательна, имеет четкие контуры и понятна, — акцентирует депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич. — Именно это вызывает доверие и желание наших международных партнеров работать с нашей страной. Они знают, чего от нас ждать: мы не виляем хвостом, у нас есть свои идеи, понятия, подходы. Они достаточно мирные, нацелены на созидание, дружбу и взаимовыгодное сотрудничество.

Что бы ни происходило, мы своих друзей не бросаем и четко выражаем позицию, если видим несправедливость или угрозу справедливому миропорядку, к которому мы стремимся, который пропагандируем и поддерживаем всеми силами. Самой важной задачей в сложившейся ситуации является сохранение суверенитета и независимости Венесуэлы.

Лидеры, которых уважает народ, там остаются, и судьба государства сейчас во многом в их руках и на их плечах. Важно, как они себя поведут, что будут делать. Мы желаем венесуэльскому обществу только успехов в борьбе за право жить на своей земле по своим законам. Мы постоянно отстаиваем и свое такое же право, боремся, чтобы никто его у нас не забрал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей:

— Трамп и его команда впали в некую эйфорию. Уже открыто угрожают другим странам региона, например Кубе и Колумбии. В то же время ситуация не так уж и радужна для Вашингтона. Политическая система в Венесуэле выдержала удар. Там по-прежнему признают своим президентом Николаса Мадуро. В Латинской Америке ширится кампания солидарности с Венесуэлой, растут антиамериканские настроения. Даже в самих Штатах у Трампа нет полной поддержки по данному вопросу.

С критикой его действий высказался ряд демократов, новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Встает вопрос, что же Трамп будет делать дальше. Он грозит новой волной ударов по Венесуэле в случае непринятия его ультиматума. Но это может возыметь обратный эффект, привести к дальнейшей внутренней мобилизации венесуэльского общества, особенно если там будут чувствовать поддержку таких крупных мировых держав, как Россия и Китай. Поэтому венесуэльский кризис далек от разрешения. Он стал серьезным испытанием для всей системы международных отношений. Исход этого кризиса покажет, действительно ли сформировался многополярный мир или же мы продолжаем жить в условиях американской гегемонии.

Кто следующий после Венесуэлы?

Евгений Коновалов, редактор отдела газеты «Авангард»:

– Актом силовой агрессии против Венесуэлы руководство Соединенных Штатов Америки в очередной раз доказало, что не считается с нормами международного права. Захотели обстрелять столицу страны Каракас – обстреляли, в результате чего погибло около 100 человек. Решили похитить главу государства с супругой – похитили, прикрывшись мифом о наркотерроризме. Считаю, что подобного рода обвинения надуманы администрацией Дональда Трампа, тем более что конкретных доказательств вины Николаса Мадуро до сих пор нет.

Истинная причина подобной агрессии связана с нефтяными залежами – в бассейне реки Ориноко находится более 300 млрд баррелей нефти. Сам Трамп этого особо и не скрывает. По его словам, новая власть Венесуэлы передаст американцам минимум 30 млн тонн баррелей «черного золота», которые будут проданы по рыночной цене, а деньги якобы пойдут на благополучие народов Венесуэлы и США.

Судя по высказываниям Дональда Трампа, правительство Соединенных Штатов не собирается ограничиваться лишь «приватизацией» северной латиноамериканской страны. На очереди как минимум еще несколько территорий. По аналогии с Венесуэлой можно ожидать военные действия против Колумбии, президента которой американский лидер также считает наркотеррористом. Между тем глава этого государства Густаво Петро отметил, что увеличение производства запрещенных веществ в Латинской Америке – прямое следствие роста их потребления в США.

В планах Трампа и получение контроля над Гренландией. Самый большой остров в мире нужен ему для обеспечения национальной безопасности. Американскому лидеру не нравится, что у острова находятся российские и китайские корабли. Однако научный сотрудник немецкого фонда Маршалла Ян Лессер не сомневается: ему нужны природные ресурсы, которыми богата Гренландия. Это редкоземельные минералы, необходимые для телекоммуникаций, а также уран, природный газ и нефть.

Возникает ощущение, что Дональд Трамп возомнил себя императором Западного полушария, заявив: «В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности американское гос-подство в западном полушарии никогда больше не будет подвергаться сомнению». И ему все равно, что скажет мировая общественность. Совет безопасности ООН не осудит, так как у США в Совбезе право вето. А мнения лидеров других стран его не волнуют.

Чем-то позиция Трампа напоминает амбициозные планы Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Но все знают, что с ними случилось: они бодро начали, однако плохо закончили.